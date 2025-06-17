17.06.2025
Смотреть онлайн Алевтина Ибрагимова - Лаура Пигосси 17.06.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Blois: Алевтина Ибрагимова — Лаура Пигосси . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Blois
Завершен
(6:7, 6:2, 2:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Лаура Пигосси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Лаура Пигосси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Лаура Пигосси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Лаура Пигосси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Лаура Пигосси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Лаура Пигосси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Алевтина Ибрагимова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Алевтина Ибрагимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Лаура Пигосси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Лаура Пигосси - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
51%
59%
Реализация брейк - пойнтов
86%
35%
