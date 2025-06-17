17.06.2025
Смотреть онлайн Каролина Вернер - Деспина Папамихаил 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Blois: Каролина Вернер — Деспина Папамихаил . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Blois
Завершен
(7:5, 6:1)
(7:5, 6:1)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Каролина Вернер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
73%
58%
Реализация брейк - пойнтов
45%
40%
Комментарии к матчу