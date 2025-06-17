17.06.2025
Смотреть онлайн Амариеи/Севчикова - Boian/Todoni 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бухарест, Пары W-ITF-ROU-02A: Амариеи/Севчикова — Boian/Todoni . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Бухарест, Пары W-ITF-ROU-02A
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Boian/Todoni - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Амариеи/Севчикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Амариеи/Севчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Амариеи/Севчикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Boian/Todoni - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Амариеи/Севчикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Амариеи/Севчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Амариеи/Севчикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Амариеи/Севчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Амариеи/Севчикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Boian/Todoni - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Амариеи/Севчикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Boian/Todoni - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Амариеи/Севчикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Амариеи/Севчикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Boian/Todoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Boian/Todoni - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Амариеи/Севчикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
72%
65%
Реализация брейк - пойнтов
80%
33%
