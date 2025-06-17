17.06.2025
Смотреть онлайн Mircea Mortasifu - Rares Teodor Pieleanu 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Cluj Napoca: Mircea Mortasifu — Rares Teodor Pieleanu . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Cluj Napoca
Завершен
(2:6, 1:5)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Mircea Mortasifu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Mircea Mortasifu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Mircea Mortasifu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
52%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
Комментарии к матчу