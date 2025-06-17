17.06.2025
Смотреть онлайн Arturs Zagars - Andrei Dumitrescu 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Cluj Napoca: Arturs Zagars — Andrei Dumitrescu . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Cluj Napoca
Завершен
(7:5, 6:2)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Arturs Zagars - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Andrei Dumitrescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Arturs Zagars - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Arturs Zagars - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Andrei Dumitrescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Andrei Dumitrescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Arturs Zagars - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Andrei Dumitrescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Andrei Dumitrescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Arturs Zagars - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Arturs Zagars - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Arturs Zagars - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Arturs Zagars - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Arturs Zagars - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Arturs Zagars - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Arturs Zagars - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Andrei Dumitrescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Arturs Zagars - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Andrei Dumitrescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Arturs Zagars - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
62%
47%
Реализация брейк - пойнтов
75%
43%
Комментарии к матчу