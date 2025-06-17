17.06.2025
Смотреть онлайн Джузеппе Ла Вела - Габриэле Кривелларо 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Cluj Napoca: Джузеппе Ла Вела — Габриэле Кривелларо . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Cluj Napoca
Завершен
(7:5, 6:1)
(7:5, 6:1)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Габриэле Кривелларо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Габриэле Кривелларо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Габриэле Кривелларо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Габриэле Кривелларо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Габриэле Кривелларо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Габриэле Кривелларо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
68%
56%
Реализация брейк - пойнтов
83%
50%
Комментарии к матчу