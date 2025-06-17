17.06.2025
Смотреть онлайн Оскар Янссон - Оскар Ласидес 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje: Оскар Янссон — Оскар Ласидес . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 06.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 06
UTR Pro Skopje
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оскар Янссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Оскар Ласидес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Оскар Ласидес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Оскар Ласидес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Оскар Ласидес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Оскар Ласидес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Оскар Янссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Оскар Янссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Оскар Ласидес - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Оскар Янссон
Оскар Ласидес
0 побед
1 победа
0%
100%
28.06.2025
Оскар Ласидес
2:0
Оскар Янссон
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
37%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
71%
Комментарии к матчу