18.06.2025
Смотреть онлайн Хуан Себастьян Осорио - Андре Сейдина 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Хуан Себастьян Осорио — Андре Сейдина . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(7:6, 3:6, 6:3)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Андре Сейдина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Хуан Себастьян Осорио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
12
Двойные ошибки
5
17
Выигрыш первой подачи
74%
81%
Реализация брейк - пойнтов
14%
33%
