17.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Mungia-Laukariz: Николо Тоффанин — Charles Pilet . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Mungia-Laukariz
Завершен
(6:2, 3:6, 1:0)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николо Тоффанин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Николо Тоффанин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Charles Pilet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Николо Тоффанин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Charles Pilet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Николо Тоффанин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Николо Тоффанин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Николо Тоффанин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Charles Pilet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Николо Тоффанин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Charles Pilet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Николо Тоффанин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Charles Pilet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Charles Pilet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Николо Тоффанин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Charles Pilet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Charles Pilet - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
67%
64%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
