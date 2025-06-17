17.06.2025
Смотреть онлайн Максимильян Нойкрист - Никола Джошич 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Клостерс: Максимильян Нойкрист — Никола Джошич . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Клостерс
Завершен
(6:4, 6:4)
(6:4, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никола Джошич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Максимильян Нойкрист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Максимильян Нойкрист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Никола Джошич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Никола Джошич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Никола Джошич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Никола Джошич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Никола Джошич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Никола Джошич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Максимильян Нойкрист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Никола Джошич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Максимильян Нойкрист - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
9
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
73%
69%
Реализация брейк - пойнтов
30%
25%
Комментарии к матчу