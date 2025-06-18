Текстовая трансляция

Гейм 1 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 8 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Александр Обрио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 13 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Александр Обрио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 20 - Александр Обрио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 23 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 30-40