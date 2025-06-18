18.06.2025
Смотреть онлайн Антуан Бергер - Александр Обрио 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Клостерс: Антуан Бергер — Александр Обрио . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Клостерс
Завершен
(2:6, 6:3, 2:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Александр Обрио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Александр Обрио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Александр Обрио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
8
1
Выигрыш первой подачи
62%
70%
Реализация брейк - пойнтов
67%
83%
