17.06.2025
Смотреть онлайн Юй Сун Пак - Женксионг Донг 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Юй Сун Пак — Женксионг Донг . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(4:6, 6:2, 1:0)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Женксионг Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Женксионг Донг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Женксионг Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Женксионг Донг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Женксионг Донг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Женксионг Донг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Женксионг Донг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Женксионг Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
80%
71%
Реализация брейк - пойнтов
75%
100%
