17.06.2025
Смотреть онлайн Танапет Чанта - Куанг Кьинг Ксю 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Танапет Чанта — Куанг Кьинг Ксю . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Куанг Кьинг Ксю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Куанг Кьинг Ксю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Танапет Чанта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Куанг Кьинг Ксю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Куанг Кьинг Ксю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Куанг Кьинг Ксю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Куанг Кьинг Ксю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Танапет Чанта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Куанг Кьинг Ксю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
11
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
84%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
