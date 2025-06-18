18.06.2025
Смотреть онлайн Тина Надин Смит - Тифани Леметр 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Klosters: Тина Надин Смит — Тифани Леметр . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Klosters
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тина Надин Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Тина Надин Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Тина Надин Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Тина Надин Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Тина Надин Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Тина Надин Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Тина Надин Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Тина Надин Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Тина Надин Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
60%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
43%
Комментарии к матчу