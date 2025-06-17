Текстовая трансляция

Гейм 1 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Ник Чаппелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Джек Брюс-Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 11 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Ник Чаппелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Ник Чаппелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 15-40