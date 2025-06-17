17.06.2025
Смотреть онлайн Ник Чаппелл - Джек Брюс-Смит 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Ник Чаппелл — Джек Брюс-Смит . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(4:6, 6:3, 1:0)
(4:6, 6:3, 1:0)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ник Чаппелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джек Брюс-Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ник Чаппелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ник Чаппелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ник Чаппелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
15
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
83%
88%
Реализация брейк - пойнтов
33%
25%
Комментарии к матчу