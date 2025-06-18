18.06.2025
Смотреть онлайн Петра Седлакова - Мария Фернанда Эрасо Гонсалес 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje Women: Петра Седлакова — Мария Фернанда Эрасо Гонсалес . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 08.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 08
UTR Pro Skopje Women
Завершен
(2:6, 6:3, 7:5)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Maria Herazo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Петра Седлакова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Петра Седлакова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
8
6
Выигрыш первой подачи
54%
48%
Реализация брейк - пойнтов
45%
62%
Комментарии к матчу