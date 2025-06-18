Текстовая трансляция

Гейм 1 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 4 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Maria Herazo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Петра Седлакова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 16 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 17 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 19 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 21 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 22 - Петра Седлакова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 24 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 27 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 15-40