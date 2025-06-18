18.06.2025
Смотреть онлайн Jun Hao Luo - Касидит Самрей 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Jun Hao Luo — Касидит Самрей . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jun Hao Luo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Jun Hao Luo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jun Hao Luo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jun Hao Luo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jun Hao Luo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jun Hao Luo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Jun Hao Luo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
6
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
66%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу