18.06.2025
Смотреть онлайн Мукунд Сасикумар - Юки Мочизуки 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Мукунд Сасикумар — Юки Мочизуки . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(6:2, 3:6, 2:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Sasikumar Mukund - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Sasikumar Mukund - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юки Мочизуки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Юки Мочизуки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Sasikumar Mukund - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
13
12
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
76%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
44%
Комментарии к матчу