18.06.2025
Смотреть онлайн Колин Синклер - Цунг-Хао Хуан 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Колин Синклер — Цунг-Хао Хуан . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(5:7, 5:7)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
78%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу