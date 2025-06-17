Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Ригеле Te - Кокоро Изомура 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Ригеле TeКокоро Изомура . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Luzhou
Ригеле Te
Завершен
(1:6, 5:7)
0 : 2
17 июня 2025
Кокоро Изомура
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кокоро Изомура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кокоро Изомура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Кокоро Изомура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Кокоро Изомура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ригеле Te - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ригеле Te - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кокоро Изомура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Кокоро Изомура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
5
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
72%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу
Рейтинг WTA