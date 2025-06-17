17.06.2025
Смотреть онлайн Такуя Кумасака - Наоя Хонда 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Такуя Кумасака — Наоя Хонда . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
17 июня 2025
Гейм 1 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Такуя Кумасака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Наоя Хонда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Наоя Хонда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Наоя Хонда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
9
Выигрыш первой подачи
74%
53%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
