17.06.2025

Смотреть онлайн Мицуки Вэй Кан Леонг - Tianhui Zhang 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Мицуки Вэй Кан ЛеонгTianhui Zhang . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 08:44 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Luzhou
Мицуки Вэй Кан Леонг
Завершен
(6:3, 4:1)
2 : 0
17 июня 2025
Tianhui Zhang
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
5
4
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
76%
65%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
Комментарии к матчу
