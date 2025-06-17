17.06.2025
Смотреть онлайн Мицуки Вэй Кан Леонг - Tianhui Zhang 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Мицуки Вэй Кан Леонг — Tianhui Zhang . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 08:44 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(6:3, 4:1)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Tianhui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
5
4
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
76%
65%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
Комментарии к матчу