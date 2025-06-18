18.06.2025
Смотреть онлайн Trongcharoenchaikul/Yang - Lo/Sinclair 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou MD: Trongcharoenchaikul/Yang — Lo/Sinclair . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou MD
Завершен
(6:4, 4:6, 1:0)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lo/Sinclair - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Lo/Sinclair - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Lo/Sinclair - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Lo/Sinclair - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Trongcharoenchaikul/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Trongcharoenchaikul/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Lo/Sinclair - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Lo/Sinclair - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Lo/Sinclair - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Lo/Sinclair - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Lo/Sinclair - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Trongcharoenchaikul/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Lo/Sinclair - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
77%
66%
Реализация брейк - пойнтов
33%
60%
