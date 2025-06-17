Текстовая трансляция

Гейм 1 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Huang/Imai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Huang/Imai - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Huang/Imai - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Huang/Imai - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Huang/Imai - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Huang/Imai - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Huang/Imai - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 15-40