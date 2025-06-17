17.06.2025
Смотреть онлайн Масабаяши Т / Мочизуки Ю - Huang/Imai 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou MD: Масабаяши Т / Мочизуки Ю — Huang/Imai . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou MD
Завершен
(6:7, 6:1, 0:1)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Huang/Imai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Huang/Imai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Huang/Imai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Huang/Imai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Huang/Imai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Huang/Imai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Huang/Imai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Масабаяши Т / Мочизуки Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
68%
70%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
