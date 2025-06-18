18.06.2025
Смотреть онлайн Chenting Zhu - Хон И Коди Вонг 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Chenting Zhu — Хон И Коди Вонг . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Хон И Коди Вонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Хон И Коди Вонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хон И Коди Вонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хон И Коди Вонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Хон И Коди Вонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хон И Коди Вонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Хон И Коди Вонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Хон И Коди Вонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Хон И Коди Вонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Хон И Коди Вонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хон И Коди Вонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Хон И Коди Вонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
48%
76%
Реализация брейк - пойнтов
29%
71%
