18.06.2025
Смотреть онлайн Саки Имамура - Кью Ю Йе 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Саки Имамура — Кью Ю Йе . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Кью Ю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Саки Имамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Кью Ю Йе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Кью Ю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Саки Имамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Кью Ю Йе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Кью Ю Йе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
66%
65%
Реализация брейк - пойнтов
29%
25%
Комментарии к матчу