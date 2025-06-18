18.06.2025
Смотреть онлайн Эудисе Чун - Зонгуи Ли 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Эудисе Чун — Зонгуи Ли . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou
Завершен
(6:3, 1:6, 6:4)
(6:3, 1:6, 6:4)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Зонгуи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Эудисе Чун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Зонгуи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Зонгуи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Эудисе Чун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Эудисе Чун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Эудисе Чун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Эудисе Чун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Эудисе Чун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
69%
67%
Реализация брейк - пойнтов
21%
30%
Комментарии к матчу