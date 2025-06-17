17.06.2025
Смотреть онлайн Александра Simeva - Шанель Иакони 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje Women: Александра Simeva — Шанель Иакони . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 07.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 07
UTR Pro Skopje Women
Завершен
(6:1, 7:5)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Simeva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Александра Simeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Александра Simeva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Шанель Иакони - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Александра Simeva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Александра Simeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Александра Simeva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Шанель Иакони - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Александра Simeva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Александра Simeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Шанель Иакони - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Александра Simeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Шанель Иакони - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Александра Simeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Александра Simeva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Шанель Иакони - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Шанель Иакони - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Александра Simeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Александра Simeva - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
66%
46%
Реализация брейк - пойнтов
60%
43%
Комментарии к матчу