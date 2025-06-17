17.06.2025
Смотреть онлайн Бояна Маринкович - Лаура Сватикова 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje Women: Бояна Маринкович — Лаура Сватикова . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 01.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 01
UTR Pro Skopje Women
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лаура Сватикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Бояна Маринкович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Бояна Маринкович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Бояна Маринкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Бояна Маринкович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Лаура Сватикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Бояна Маринкович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Бояна Маринкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Бояна Маринкович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Бояна Маринкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
68%
58%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
Комментарии к матчу