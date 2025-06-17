17.06.2025
Смотреть онлайн Miyata/Nakashima - Moon/Yoshimoto 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo WD: Miyata/Nakashima — Moon/Yoshimoto . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo WD
Завершен
(6:2, 2:6, 1:0)
(6:2, 2:6, 1:0)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Miyata/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Miyata/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Moon/Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Miyata/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Moon/Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Miyata/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Miyata/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Miyata/Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Moon/Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Moon/Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Moon/Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Miyata/Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Miyata/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Moon/Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Moon/Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Moon/Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
60%
54%
Реализация брейк - пойнтов
43%
25%
Комментарии к матчу