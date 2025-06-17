17.06.2025
Смотреть онлайн Йияки Ванг - Икуми Ямадзаки 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Йияки Ванг — Икуми Ямадзаки . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
ITF W50 Taizhou
Завершен
(6:2, 1:6, 6:0)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Йияки Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
53%
50%
Реализация брейк - пойнтов
70%
56%
Комментарии к матчу