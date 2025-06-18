18.06.2025
Смотреть онлайн Noguchi/Sawashiro - Моюка Укидзима/Ин Чжан 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo WD: Noguchi/Sawashiro — Моюка Укидзима/Ин Чжан . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo WD
Завершен
(1:6, 0:6)
(1:6, 0:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Моюка Укидзима/Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Моюка Укидзима/Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Noguchi/Sawashiro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Моюка Укидзима/Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Моюка Укидзима/Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Моюка Укидзима/Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Моюка Укидзима/Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Моюка Укидзима/Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Моюка Укидзима/Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Моюка Укидзима/Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Моюка Укидзима/Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Моюка Укидзима/Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Моюка Укидзима/Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
29%
64%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу