18.06.2025
Смотреть онлайн Miyamoto/Webb - Deeperm/Yuzuha Negishi 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo WD: Miyamoto/Webb — Deeperm/Yuzuha Negishi . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo WD
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Deeperm/Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Miyamoto/Webb - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Miyamoto/Webb - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Miyamoto/Webb - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Miyamoto/Webb - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Miyamoto/Webb - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Miyamoto/Webb - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Miyamoto/Webb - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Miyamoto/Webb - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Miyamoto/Webb - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Deeperm/Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Miyamoto/Webb - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Deeperm/Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Miyamoto/Webb - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Miyamoto/Webb - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
96%
50%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
Комментарии к матчу