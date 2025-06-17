17.06.2025
Смотреть онлайн Ha/Lee - Blackbeard/Nishimoto 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo WD: Ha/Lee — Blackbeard/Nishimoto . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 09:20 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo WD
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ha/Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ha/Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ha/Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ha/Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ha/Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Blackbeard/Nishimoto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Blackbeard/Nishimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ha/Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Ha/Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ha/Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ha/Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ha/Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ha/Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ha/Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
77%
44%
Реализация брейк - пойнтов
86%
25%
