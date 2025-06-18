Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Вушуанг Чженг - Джунхан Чжан 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Вушуанг ЧженгДжунхан Чжан . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
ITF W50 Taizhou
Вушуанг Чженг
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
18 июня 2025
Джунхан Чжан
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вушуанг Чженг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Джунхан Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джунхан Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Джунхан Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Вушуанг Чженг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Джунхан Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
6
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
67%
81%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Комментарии к матчу
