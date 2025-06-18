18.06.2025
Смотреть онлайн Тхасапорн Накло - Карол Янгсух Ли 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Тхасапорн Накло — Карол Янгсух Ли . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Тхасапорн Накло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
7
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
57%
81%
Реализация брейк - пойнтов
25%
75%
Комментарии к матчу