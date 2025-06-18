18.06.2025
Смотреть онлайн Юиди Янг - Приска Маделин Нугрохо 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Юиди Янг — Приска Маделин Нугрохо . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou
Завершен
(3:6, 6:4, 7:5)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
60%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
75%
