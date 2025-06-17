17.06.2025
Смотреть онлайн Park/Shimizu - Chu/Tzeng 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei WD: Park/Shimizu — Chu/Tzeng . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei WD
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Park/Shimizu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Chu/Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Park/Shimizu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Park/Shimizu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Park/Shimizu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Chu/Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Park/Shimizu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Park/Shimizu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Park/Shimizu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Chu/Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Park/Shimizu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Park/Shimizu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Park/Shimizu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Chu/Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Chu/Tzeng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Chu/Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Park/Shimizu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Park/Shimizu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
54%
33%
Реализация брейк - пойнтов
80%
45%
Комментарии к матчу