17.06.2025
Смотреть онлайн Юфеи Рен - Ксинксин Йао 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Юфеи Рен — Ксинксин Йао . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou
Завершен
(4:6, 4:6)
(4:6, 4:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ксинксин Йао - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Юфеи Рен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Юфеи Рен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
54%
63%
Реализация брейк - пойнтов
80%
75%
Комментарии к матчу