17.06.2025
Смотреть онлайн Никола Керемедчиев - Jonasz Dziopak 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje: Никола Керемедчиев — Jonasz Dziopak . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:25 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 05.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 05
UTR Pro Skopje
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jonasz Dziopak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Jonasz Dziopak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jonasz Dziopak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
64%
67%
Реализация брейк - пойнтов
20%
30%
Комментарии к матчу