17.06.2025
Смотреть онлайн Сана Гаракани - Ольга Голас 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro Women: Сана Гаракани — Ольга Голас . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 04. Court Carvoeiro.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 04. Court Carvoeiro
UTR Pro Carvoeiro Women
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ольга Голас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Сана Гаракани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сана Гаракани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ольга Голас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сана Гаракани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ольга Голас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Сана Гаракани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ольга Голас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Сана Гаракани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ольга Голас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ольга Голас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Сана Гаракани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ольга Голас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Сана Гаракани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ольга Голас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Сана Гаракани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ольга Голас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ольга Голас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Сана Гаракани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Сана Гаракани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Ольга Голас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Ольга Голас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
8
6
Выигрыш первой подачи
65%
76%
Реализация брейк - пойнтов
60%
67%
Комментарии к матчу