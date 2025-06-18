18.06.2025
Смотреть онлайн Chen/Tsai - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei WD: Chen/Tsai — Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei WD
Завершен
(0:6, 0:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
37%
65%
Реализация брейк - пойнтов
0%
55%
