18.06.2025
Смотреть онлайн Ya-Yi Янг - Сохён Парк 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Ya-Yi Янг — Сохён Парк . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сохён Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сохён Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Сохён Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Сохён Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Ya-Yi Янг
Сохён Парк
0 побед
1 победа
0%
100%
26.06.2025
Сохён Парк
2:0
Ya-Yi Янг
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
47%
65%
Реализация брейк - пойнтов
38%
67%
Комментарии к матчу