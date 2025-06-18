18.06.2025
Смотреть онлайн Мисаки Мацуда - Шихоми Ли Суан Леонг 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Мисаки Мацуда — Шихоми Ли Суан Леонг . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Шихоми Ли Суан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Шихоми Ли Суан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
73%
56%
Реализация брейк - пойнтов
40%
20%
Комментарии к матчу