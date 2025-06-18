18.06.2025
Смотреть онлайн Лиза-Мэри Рийу - Чихиро Мурамацу 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Лиза-Мэри Рийу — Чихиро Мурамацу . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(6:3, 4:6, 4:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Чихиро Мурамацу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Чихиро Мурамацу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Чихиро Мурамацу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Чихиро Мурамацу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Чихиро Мурамацу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Чихиро Мурамацу - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
66%
56%
Реализация брейк - пойнтов
83%
62%
Комментарии к матчу