18.06.2025
Смотреть онлайн Эри Симидзу - Натсуми Кавагути 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Эри Симидзу — Натсуми Кавагути . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(6:2, 6:2)
(6:2, 6:2)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Эри Симидзу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Эри Симидзу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Эри Симидзу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Эри Симидзу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Эри Симидзу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Эри Симидзу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Эри Симидзу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Эри Симидзу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эри Симидзу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Натсуми Кавагути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Эри Симидзу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Эри Симидзу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Эри Симидзу - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Эри Симидзу
Натсуми Кавагути
1 победа
0 побед
100%
0%
19.11.2025
Натсуми Кавагути
1:2
Эри Симидзу
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
82%
55%
Реализация брейк - пойнтов
83%
20%
Комментарии к матчу