18.06.2025
Смотреть онлайн Kim/Lin - Lin/Tsai 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei WD: Kim/Lin — Lin/Tsai . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lin/Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Kim/Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Lin/Tsai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Lin/Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Lin/Tsai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Lin/Tsai - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Lin/Tsai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kim/Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Lin/Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Kim/Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Lin/Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Kim/Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Lin/Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Lin/Tsai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Lin/Tsai - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Kim/Lin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Lin/Tsai - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
61%
52%
Реализация брейк - пойнтов
44%
45%
