18.06.2025
Смотреть онлайн Бакк/Лее - Aikawa/Sato 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei WD: Бакк/Лее — Aikawa/Sato . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei WD
Завершен
(7:5, 6:0)
(7:5, 6:0)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aikawa/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Aikawa/Sato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Aikawa/Sato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Aikawa/Sato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Aikawa/Sato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Бакк/Лее - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
69%
54%
Реализация брейк - пойнтов
62%
25%
Комментарии к матчу