17.06.2025
Смотреть онлайн Петра Седлакова - Люси Брюн 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje Women: Петра Седлакова — Люси Брюн . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 07.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 07
UTR Pro Skopje Women
Завершен
(6:0, 6:1)
(6:0, 6:1)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Люси Брюн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Петра Седлакова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Петра Седлакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Петра Седлакова
Люси Брюн
1 победа
0 побед
100%
0%
25.06.2025
Петра Седлакова
2:0
Люси Брюн
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
67%
46%
Реализация брейк - пойнтов
86%
0%
Комментарии к матчу