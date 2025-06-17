17.06.2025
Смотреть онлайн Kummel/Nepliy - Barry/Thompson 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei WD: Kummel/Nepliy — Barry/Thompson . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:08 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei WD
Завершен
(7:5, 7:6)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Barry/Thompson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Barry/Thompson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kummel/Nepliy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Kummel/Nepliy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Kummel/Nepliy - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Barry/Thompson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kummel/Nepliy - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Barry/Thompson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kummel/Nepliy - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Barry/Thompson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Kummel/Nepliy - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Kummel/Nepliy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Kummel/Nepliy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Barry/Thompson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kummel/Nepliy - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Barry/Thompson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Barry/Thompson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Kummel/Nepliy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Kummel/Nepliy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Kummel/Nepliy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Barry/Thompson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Barry/Thompson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Kummel/Nepliy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Barry/Thompson - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
72%
67%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
